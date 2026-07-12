Wetter
Weitere heiße Tage in Rheinland-Pfalz und Saarland erwartet
Niedriger Wasserstand auf dem Rhein
Es soll in den kommenden Tagen überwiegend trocken bleiben. (Symbolbild)
Jörg Halisch. DPA

Der Sommer hält an: In Rheinland-Pfalz und im Saarland steigen die Temperaturen weiterhin auf über 30 Grad. Was der Wetterdienst für die kommenden Tage ankündigt.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich auf weitere heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad einstellen. Am Sonntag bleibe es bei Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

Auch am Montag soll es überwiegend trocken bleiben. Ab dem späten Nachmittag seien jedoch vereinzelte Hitzegewitter nicht ausgeschlossen. Dabei sollen Temperaturen von maximal 31 bis 36 Grad erreicht werden.

Ähnliche Temperaturen werden auch am Dienstag erreicht. Dabei bleibt es überwiegend sonnig und heiter. Weiterhin seien einzelne Schauer und Hitzegewitter jedoch nicht ausgeschlossen.

© dpa-infocom, dpa:260712-930-372475/1

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