Ein Mann wird in der Pfalz attackiert. Ermittler identifizieren sieben Tatverdächtige im Alter von 15 bis 18 Jahren. Zwei sitzen inzwischen in Haft.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Mit Durchsuchungen und einer Festnahme ist die Polizei im Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt in Ludwigshafen vorgegangen. Dabei seien in Ludwigshafen und Frankenthal unter anderem ein Totschläger und ein Schlagring sowie zahlreiche als gestohlen gemeldete Werkzeuge gefunden worden, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit.

Anlass der Ermittlungen ist eine Tat von Ende 2025. Dabei war ein 24 Jahre alter Mann angegriffen worden. Kurz darauf nahmen Polizeikräfte einen 17-Jährigen in Ludwigshafen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags fest. Der inzwischen 18-Jährige sitzt in einer Jugendstrafanstalt.

Im weiteren Verlauf seien sechs weitere Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 18 Jahren identifiziert worden, teilten die Ermittler mit. Ein 18-Jähriger aus Ludwigshafen sei nun wegen versuchten Totschlags an seiner Wohnanschrift festgenommen worden und sitze ebenfalls in einer Jugendstrafanstalt.