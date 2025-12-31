Weiter Winterwetter – Autofahrer müssen mit Glätte rechnen

Frostnächte, Schneefall und böiger Wind: Die kälteste Jahreszeit hat Rheinland-Pfalz und das Saarland auch im neuen Jahr im Griff.

Wiesbaden (dpa/lhe) – Auch das neue Jahr 2026 startet in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit sehr kaltem Wetter. Nach einem Silvestertag mit teils Frost, regionalem Schneefall in den Bergen und örtlichem Regen in tieferen Lagen liegen die Höchsttemperaturen auch am Neujahrstag laut dem Deutschen Wetterdienst nur zwischen 1 und 4 Grad, in Hochlagen bei minus 2 Grad. Es kann schneien bei mitunter böigem Wind.

Am Freitag und Samstag zeigt sich das Winterwetter ähnlich – bei wechselnder Bewölkung, weiterer Glättegefahr für Autofahrer und frostigen Nachttemperaturen.