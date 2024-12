Weiter Nebel und Glätte in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Menschen in den beiden Bundesländern müssen sich bis zum Wochenende für ungemütliches Winterwetter wappnen. Nachts kann es laut DWD glatt werden - Vorsicht ist geboten.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem nebligen Start in den Dienstag erwarten die Experten des Deutschen Wetterdiensts (DWD) auch in den kommenden Tagen weiter Nebel, Wind und Glätte. Auch auf Regen und kühle Temperaturen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland demnach einstellen. Noch im Laufe des Dienstags sind laut DWD bei maximal vier bis acht Grad Schauer möglich, oberhalb von 500 bis 600 Metern gar Schneefall.

In der Nacht zum Mittwoch kann diese Nässe dann wohl gebietsweise überfrieren – es besteht Glättegefahr. Zudem ist den Meteorologen zufolge erneut mit viel Nebel und geringen Sichtweiten zu rechnen.

Teils bleibe es den ganzen Mittwoch neblig-trüb, heißt es. Außerdem seien vereinzelt weiter schwache Schauer möglich, im Bergland auch Schneefall mit Glätte. Größtenteils bleibe es am Mittwoch aber niederschlagsfrei.

Der Donnerstag stehe dann wieder im Zeichen von Nebel und Hochnebel, Schnee und Regen. Und auch am Freitag hält das ungemütliche Winterwetter hält wohl an.