Weiter mildes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Es bleibt viel zu mild für Jahreszeit. Das Wetter bringt Nebel, Wolken und zweistellige Temperaturen. Örtlich kommt auch die Sonne durch.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt wenig winterlich. Am Vormittag könnte es in Tälern und Flussniederungen örtlich Nebel geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Im Norden sei es bewölkt, im Süden und im Saarland lasse sich auch die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 15 Grad.

Der Mittwoch bringe zunächst dichte Wolken und Regen oder Sprühregen, der südostwärts abziehe. Danach lockere sich die Bewölkung nur etwas auf. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad.