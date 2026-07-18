Mit Blitz und Donner ist es bald vorbei. Danach bleibt es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland kühler – nachts kann es richtig frisch werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter kommt mehr und mehr zur Ruhe, auf kurze Gewitter muss man sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland dennoch auch am Wochenende einstellen. Nachdem am Sonntag die letzten Schauer und Gewitter weitergezogen sind, wird es heiter bis wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt.

Es ist deutlich kühler als zuletzt, die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 Grad in der Hocheifel und bis 25 Grad entlang des Rheins. In Hochlagen wehen teils starke Böen.

Auch nachts kühlt es deutlich ab, in der Nacht zum Montag erwartet der DWD Tiefsttemperaturen zwischen 11 und 7 Grad.

Die neue Woche beginnt heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 Grad in der Hocheifel und 25 Grad in der Vorderpfalz.