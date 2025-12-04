Weiter graues Winterwetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Eine frostige Nacht zum Freitag und ein regnerisches, aber milderes Wochenende erwarten die Wetterexperten in den Bundesländern.

Mainz (dpa/lrs) – Menschen in Rheinland-Pfalz und Saarland müssen sich bis zum Ende der Woche weiter auf graues Winterwetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Frost, Glätte und ein regnerisches aber milderes Wochenende.

Frostig wird es demnach in der Nacht zum Freitag – nach einem trüben Donnerstag mit etwas Regen. In den Bergen soll der Regen nachts vereinzelt gefrieren, örtlich soll sich in den Tälern Nebel bilden, teils mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Am Freitag rechnen die Experten erneut mit vielen Wolken und anfänglich auch mit etwas Regen. Später bleibt es bei bis zu sieben Grad überwiegend trocken, erst in der Nacht zum Samstag soll wieder Regen aufziehen. Die Temperaturen sollen dabei aber nicht noch einmal unter null Grad sinken.

Viel Regen am Wochenende

Das Wochenende bleibt dann regnerisch, die Temperaturen steigen dafür am Samstag auf bis zu zehn Grad an. Am Sonntag wird es noch etwas milder: Laut DWD liegen die Höchsttemperaturen an dem Tag zwischen acht und zwölf Grad. In den Bergen sind zeitweise stürmische Böen möglich, in der Nacht zum Montag soll der Regen nachlassen.