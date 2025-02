Wein, Blüten und Kirmes – Die ersten Volksfeste der Saison

Mainz/Neustadt/Koblenz (dpa/lrs) – Mit den steigenden Temperaturen kommen auch Frühlingsgefühle auf. Die Saison der Open-Air-Feste in Rheinland-Pfalz beginnt am 15. März in Mainz mit dem traditionellen Marktfrühstück – das jetzt Weinfrühstück heißt.

Aus dem Mainzer Marktfrühstück wird das Weinfrühstück

Über den Wochenmarkt schlendern und an einem der Winzerstände eine Schorle oder ein Glas rheinhessischen Wein genießen: Dazu laden die Mainzer Winzer ab dem 15. März jeden Samstag ein. Das traditionelle Marktfrühstück geht bis in den November hinein und heißt jetzt Weinfrühstück, denn wegen des Neubaus des Gutenberg-Museums gibt es Veränderungen.

Der Ausschank vor dem Gutenberg-Museum rückt in die Nähe des Staatstheaters. Es gibt drei große Standorte, zwei in der Innenstadt und einer am Rhein. Mit Speisen können sich die Besucher auf dem Wochenmarkt eindecken (9.00 bis 14.00 Uhr). Der Ausschank an den Weinständen geht in der Regel von 9.00 bis 15.00 Uhr.

La vie en rose

Rosarot leuchten alljährlich die Bäume im pfälzischen Gimmeldingen. Zum dortigen Mandelblütenfest kommen im März oder April Zehntausende Besucherinnen und Besucher zum Flanieren und Genießen in den Weinort, der zu Neustadt an der Weinstraße gehört. Neben rosaroten Blüten locken Ausschankstellen und Essensangebote.

Einen festen Termin gibt es nicht – das Datum orientiert sich an der Mandelblüte. Um den Besucheransturm zu entzerren, präsentierte sich die Veranstaltung zuletzt an zwei Wochenenden – statt wie früher an einem. Das erste Mandelblütenfest fand schon 1934 statt.

Riesenrad beim Rheinfrühling

Mit dem Mainzer Rheinfrühling am Ufer des Flusses beginnt kurz vor Ostern die Volksfest-Saison in der Landeshauptstadt. Die zweiwöchige Kirmes ist in diesem Jahr vom 12. bis 27. April geplant. Sie hat seit mehr als 650 Jahren Tradition. Die Menschen können sich auf zahlreiche Buden und verschiedene Fahrgeschäfte freuen. Ein Riesenrad und ein Feuerwerk gehören auch dazu.

Landpartie auf der Festung in Koblenz

Den Frühling nach Hause holen: Bei der Landpartie auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz lassen sich am zweiten Mai-Wochenende neue Pflanzen für den eigenen Garten kaufen. Rund 170 Aussteller und Ausstellerinnen zeigen hier ihre Waren für Haus und Garten, darunter auch jede Menge Pflanzen. Dazu gibt es Essen, Trinken und Musik. Da sie allerdings eher eine Messe als ein Fest ist, kostet die Landpartie Eintritt.