Weihnachtsmärkte – GdP sieht herausfordernde Sicherheitslage

Glühwein, Bratwurst, gebrannte Mandeln - all das bieten die in diesen Tagen öffnenden Weihnachtsmärkte. Die Gewerkschaft der Polizei verbindet mit dem Budenzauber nicht nur Besinnlichkeit.

Mainz (dpa/lrs) – Angesichts des Beginns vieler Weihnachtsmärkte in Rheinland-Pfalz in diesen Tagen spricht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Land von einer weiter herausfordernden Sicherheitslage. Die Sicherung der Märkte sei für die Polizei jedes Jahr mit erheblichem Aufwand insbesondere personeller Art verbunden, sagte die GdP-Landesvorsitzende Aline Raber der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Besonders herausfordernd seien die großen Menschenmengen sowie eine enge Bebauung vieler Veranstaltungsorte in Kombination etwa mit Alkoholkonsum sowie vielen Zufahrtswegen.

«Wir sehen leider weiterhin ein erhöhtes und dynamisches Gefährdungsniveau beispielsweise von terroristischen Bedrohungen bis hin zu spontanen Gewaltdelikten», sagte Raber. Vor diesem Hintergrund sei es beispielsweise richtig, dass Mainz sein Sicherheitskonzept überarbeitet und weiterentwickelt habe. Die Landeshauptstadt wollte am Mittwochnachmittag Details zur Organisation und Überwachung des Budenzaubers informieren.

Die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland sieht Weihnachtsmärkte wie auch Stadtfeste in Gefahr, wegen Auflagen, Kosten und Gebühren. Damit solche Veranstaltungen auch künftig sichere Orte der Begegnung blieben, dürften staatliche Aufgaben wie die Gefahrenabwehr – etwa bei Anschlags- oder Attentatsrisiken – nicht auf die Veranstalter abgewälzt werden, sagte der Bundesvorsitzende Gerold Leppa. Sicherheitsvorgaben müssten finanziell tragbar, in der Haftung der Verantwortlichen angemessen und organisatorisch umsetzbar sein.