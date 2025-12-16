Weihnachtsmärkte als Touristenmagnet

Die Tourismusbranche blickt zuversichtlich auf letzten Tagen des Jahres. Von der Entwicklung profitierten vor allem größere Städte, aber nicht nur. Es kommt aufs Besondere an.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzische Tourismusbranche freut sich auf ein gutes Weihnachts- und Jahresendgeschäft. Es gebe eine gute Auslastung in den Adventswochen und an den Adventswochenenden, sagte der Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Stefan Zindler, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Da spielen uns natürlich die Weihnachtsmärkte auch in die Karten», berichtete Zindler. «Wir bemerken, dass Weihnachtsmärkte schon auch im Trend liegen und auch immer mehr zum Reiseanlass werden.» Die Gäste seien auch bereit, für einen Besuch weitere Strecken auf sich zu nehmen und dann auch Übernachtungen dranzuhängen.

Von der Entwicklung profitierten vor allem die größeren Städte wie Mainz, Koblenz und Trier. Aber auch kleinere Städte mit besonderen Angeboten wie in Bernkastel-Kues an der Mosel und Traben-Trarbach mit seinem unterirdischen Weihnachtsmarkt lockten Besucherinnen und Besucher an: «Das ist dann etwas Besonderes. Die Nachfrage entwickelt sich dort schon seit Jahren gut.»

Gutes Tourismusjahr

Der Geschäftsführer geht von einem insgesamt guten Tourismusjahr für Rheinland-Pfalz aus. Es habe eine stabile bis wachsende Nachfrage im Jahr 2025 gegeben. Besonders in den Regionen Ahrtal, Mosel und Eifel seien Zuwächse bei den Übernachtungen und Gästezahlen zu verzeichnen.

Die Kapazitäten im Ahrtal lägen zwar noch nicht auf dem Niveau wie vor der Flutkatastrophe. Durch den Neuaufbau seien aber die Betriebe vielfach zwangsläufig komplett durchrenoviert und saniert. Bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 mit vielen Todesopfern waren Tausende Häuser sowie Straßen und andere Infrastruktur zerstört worden.

Rund 8,7 Millionen Gäste sind im Jahr 2024 nach Rheinland-Pfalz gekommen. Die Zahl der Übernachtungen lag bei 22,4 Millionen. 81 Prozent der Gäste kamen dabei aus dem Inland. Geschäftsführer Zindler hatten zum Jahresbeginn steigende Zahlen in Aussicht gestellt.