Weihnachtsmänner sammeln auf Jubiläumstour für Kinderhospiz

In Rot und Weiß besuchen Motorradfahrer seit 2015 in der Pfalz unter anderem Altersheime und Schulen. Auch in diesem Jahr sammeln sie auf schweren Maschinen Geld für kranke Kinder.

Landau (dpa/lrs) – Rund zwei Dutzend als Weihnachtsmänner gekleidete Bikerinnen und Biker fahren am Freitag auf Motorrädern für einen guten Zweck durch den Süden von Rheinland-Pfalz. Die sogenannten Harley Davidson riding Santas tun dies bereits zum 10. Mal: Sie besuchen seit 2015 am Nikolaustag mehrere Schulen und Seniorenheime der Region und rufen zur Unterstützung eines Heims für schwer kranke Kinder auf. Im vergangenen Jahr sammelten die Männer und Frauen so rund 179.000 Euro. Start ist diesmal in Jockgrim (8.30 Uhr), anschließend geht es unter anderem durch Wörth und Bad Bergzabern nach Landau (18.55 Uhr). An vielen Stationen ist ein buntes Programm geplant.