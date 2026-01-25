Ihre spektakuläre Spendenfahrt hat die «Harley Davidson riding Santas» bundesweit bekannt gemacht. Die gesammelte Summe kann sich sehen lassen.

Dudenhofen (dpa/lrs) – Als Weihnachtsmänner verkleidete Motorradfahrer haben mit ihrer alljährlichen Spendenfahrt erneut viel Geld für schwer kranke Kinder gesammelt. Die Aktion habe nach dem vorläufigen Endstand 202.000 Euro gebracht, teilen die Biker mit Mütze und Rauschebart auf ihrer Facebook-Seite mit.

Die Gruppe nennt sich «Harley Davidson riding Santas». Sie besucht seit 2015 am Nikolaustag unter anderem Kindergärten, Schulen und Altersheime und sammelt für ein Hospiz für schwerkranke Kinder. Bei der Aktion ein Jahr zuvor waren es den Angaben zufolge rund 204.000 Euro.

Die Summe setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Überweisungen von Firmen, Vereinen und Privatleuten an das Kinderhospiz in Dudenhofen mit dem Verwendungszweck «Santas» sowie Einnahmen vom Nikolaustag und aus Spendendosen. Für den 6. Dezember 2026 planen die Biker die nächste Tour.