Weihnachten mit Wolken am Himmel

Die Sonne lässt sich dieses Jahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland an Weihnachten eher selten blicken. Stattdessen wird es neblig und bewölkt. Wie kalt wird es?

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – An den Weihnachtsfeiertagen müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland auf Wolken einstellen. Am Mittwoch sei es bedeckt und könne zeitweise Sprühregen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen demnach bei vier bis sieben Grad.

In der Nacht zu Donnerstag könne es stellenweise neblig werden und die Temperaturen sinken auf vier bis null Grad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibe es stark bewölkt, im Süden kann es laut DWD aber teils auch heiter werden. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und neun Grad.

Auch am Freitag bleibt das Wetter neblig-trüb.