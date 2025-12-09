Weichenbauarbeiten stören S-Bahn-Verkehr erheblich

Eine Weiche im S-Bahnverkehr Mitten in Frankfurt muss repariert werden. Das hat Folgen für viele Pendler.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – Im S-Bahn-Verkehr in und um Frankfurt kommt es zu teils erheblichen Störungen, Verspätungen und Ausfällen. Pendler können sich auf einen zähen Morgen einstellen. Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) sind wegen Weichenbauarbeiten im Bereich Galluswarte und Messe gleich vier S-Bahnlinien betroffen. Es gebe Störungen auf der S3, S4, S5 und S6. Züge müssten umgeleitet werden, Pendler auf Ersatzbusse ausweichen.

Dem RMV zufolge entfällt die S3 aus dem Taunus komplett. Pendler müssen hier auf Ersatzbusse zurückgreifen. Die S4 werde umgeleitet. Mehrere Haltepunkte wie die Messe oder die Galluswarte entfielen. Die S5 fahre nur im 30-Minuten-Takt. Bei der aus Darmstadt kommenden S6 ende die Fahrt am Hauptbahnhof.