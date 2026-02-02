Im Saarland legt ein Warnstreik Busse und Bahnen lahm. Verdi hatte mehrere Verkehrsbetriebe aufgerufen. Viele Pendler und Schüler waren betroffen.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat im Saarland viele Fahrgäste ausgebremst. «Im kompletten Gebiet des Saarlands sind heute zum Großteil keine Busse gefahren», sagte der ständige Gewerkschaftssekretär von Verdi, Janosch Fegert, in Saarbrücken.

ÖPNV-Beschäftigte waren von Verdi zur Teilnahme an einer Kundgebung in Saarbrücken aufgerufen worden. Dort kamen am Mittag der Gewerkschaft zufolge insgesamt etwa 1.000 Menschen zusammen.

Nahverkehrs-Warnstreik trifft fast ganz Deutschland

Verdi hatte die kommunalen Verkehrsbetriebe bundesweit seit Sonntagabend zu einem Warnstreik aufgerufen. Im Saarland waren neben Saarbrücken, Völklingen, Saarlouis und Neunkirchen betroffen. Nach Angaben der Saarbahn GmbH in Saarbrücken konnten die Saarbahnlinie S1 sowie die 40 Bus - und die sogenannten 800er-Linien (Schulbuslinien) nicht verkehren.

In Völklingen melden die Verkehrsbetriebe einen vollständigen Ausfall des Busverkehrs. «Alle Buslinien entfallen ganztägig, auch der Schülerverkehr ist betroffen», hieß es. Fahrgäste würden gebeten, alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Der reguläre Linienbetrieb solle voraussichtlich am Dienstag wieder anlaufen.

Mit dem Ausstand soll den Forderungen zum Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N) Nachdruck verliehen werden. Verdi führt parallel in allen Bundesländern ÖPNV-Verhandlungen. Im Saarland war nach Verdi-Angaben eine erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) ohne Angebot der Arbeitgeberseite beendet worden.