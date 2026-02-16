Spiegelglatte Straßenverhältnisse bringen den Verkehr bei Morbach zum Erliegen: Ein Lastwagen kommt ins Rutschen, landet auf der Gegenfahrbahn – und bleibt stecken.

Morbach (dpa/lrs) - Ein Lkw ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich auf der schneeglatten Bundesstraße 327 von der Spur abgekommen und auf der Gegenfahrbahn quer zum Stehen gekommen. Weil der vordere Teil des Lastwagens im Straßengraben stecken blieb, war die Strecke in Richtung Thalfang für mehrere Stunden blockiert, wie die Polizei mitteilte.

Ein Abschleppunternehmen musste den Lkw mit Hilfe zweier Fahrzeuge bergen. Der B327-Abschnitt zwischen den Ortsteilen Hundheim und Hinzerath blieb währenddessen gesperrt, wurde nach Angaben der Polizei inzwischen aber wieder freigegeben. Der Fahrer blieb unverletzt.