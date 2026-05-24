Trinkwasser belastet
Wegen Keimen: Leitungswasser in zwei Gemeinden wird gechlort
Keime im Trinkwasser
Bei routinemäßigen Kontrollen des Trinkwassers ist im Bereich der Ortsgemeinden Niederhorbach und Pleisweiler-Oberhofen eine Keimbelastung festgestellt worden. (Symbolbild)
Hendrik Schmidt. DPA

Was die Vorsorgemaßnahme für Verbraucher, Aquarienbesitzer und Babys in den beiden pfälzischen Orten bedeutet.

Niederhorbach (dpa/lrs) – Bei Routinekontrollen des Trinkwassers der Ortsgemeinden Niederhorbach und Pleisweiler-Oberhofen ist eine Keimbelastung festgestellt worden. Das teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mit. Um die Keime abzutöten, werde das Trinkwasser nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt bis auf weiteres vorsorglich gechlort.

Der Chlorgehalt im Leitungswasser werde jederzeit die gesetzlichen Grenzwerte einhalten, erklärte die Kreisverwaltung. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten möglicherweise einen leichten Chlorgeruch des Wassers feststellen. Das gechlorte Wasser sei ohne Weiteres trinkbar. Für Aquarien oder die Zubereitung von Säuglingsnahrung sei das gechlorte Wasser jedoch ungeeignet.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-123686/1

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Gesundheit

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