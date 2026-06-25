Laufevent findet nicht statt
Wegen Hitzewelle: Trierer Stadtlauf abgesagt
Samuel Fitwi
Samuel Fitwi hätte am Sonntag eigentlich in Trier beim Stadtlauf starten wollen, doch daraus wird nichts. (Archivbild)
Michael Kappeler. DPA

Das Jubiläum des Trierer Stadtlaufs ist vorerst geplatzt. Die für Sonntag geplante 40. Auflage des Traditionsrennens fällt der Hitzewelle zum Opfer.

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Trier (dpa) – Der für Sonntag vorgesehene Trierer Stadtlauf fällt wegen der weiter erwarteten Hitze aus. «Nach intensiven Beratungen und einer sorgfältigen Abwägung aller Möglichkeiten hat der Vereinsvorstand diese Entscheidung gemeinsam mit den zuständigen Behörden getroffen», teilte der Verein Silvesterlauf Trier mit. Die Traditionsveranstaltung hätte zum 40. Mal stattfinden sollen. Auch Samuel Fitwi – einer der besten deutschen Langstreckenläufer – hatte mit einem Start über die Halbmarathon-Distanz geplant.

«Diese Entscheidung fällt uns außerordentlich schwer», erklärte der Vorstand des Vereins. Man habe in den vergangenen Monaten «unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit, großes Engagement und sehr viel Herzblut in die Vorbereitung unseres Jubiläumsstadtlaufs investiert», hieß es weiter. Eine sichere Durchführung könne bei den extremen Bedingungen aber nicht verantwortet werden. Am Sonntagmorgen werden in Trier um die 30 Grad Celsius erwartet.

Wie es nach der Absage des Jubiläumsstadtlaufs weitergeht, ist derzeit noch offen. «Gemeinsam mit den beteiligten Partnern und den zuständigen Stellen arbeitet das Organisationsteam bereits intensiv daran, mögliche Lösungen und das weitere Vorgehen zu prüfen. Über die nächsten Schritte wird zu gegebener Zeit informiert», hieß es in der Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-284114/1

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