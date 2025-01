Wegen Hangsturz: Vollsperrung von Straße in Trier

An einer Brücke in Trier löst sich ein Stück Felsen. Der Bereich muss zunächst auf Sicherheit geprüft werden.

Trier (dpa/lrs) – Nach einem Hangsturz ist in Trier eine Straße gesperrt worden. Auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke hatte sich am Donnerstagmorgen ein Stück Felsen gelöst. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei Trier mitteilte. Es besteht nach Angaben der Stadt die Gefahr, dass sich weitere Steinbrocken lösen könnten. Deshalb werde zunächst eine mobile Fangzaunanlage aufgebaut. Man gehe davon aus, dass die Sperrung in der Nacht wieder aufgehoben werden könne, sagte eine Sprecherin der Stadt. Bis zur Freigabe soll der Bereich von der Kölner Straße bis zur Kaiser-Wilhelm-Brücke zunächst gesperrt bleiben.