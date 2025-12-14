Wegen einer Waffel – Sattelzug landet in den Rebstöcken

Einem Lkw-Fahrer fällt eine Waffel in den Fußraum des Lastwagens. Er will die Leckerei während der Fahrt auf der Autobahn 61 aufheben - und verliert dabei die Kontrolle.

Großniedesheim (dpa/lrs) – Mutmaßlich weil dem Fahrer eine Waffel heruntergefallen war, ist ein Lastwagen bei Großniedesheim im Rhein-Pfalz-Kreis von der Autobahn 61 abgekommen und in einem Wingert gelandet. Der Mann wollte die Leckerei nach eigener Aussage aus dem Fußraum aufheben, wie die Polizei mitteilte. Er verlor dabei die Kontrolle über den mit Zuckerrüben beladenen Sattelzug.

Das Fahrzeug durchbrach die Schutzplanke und kam erst in den angrenzenden Rebstöcken zum Stehen. Der 62-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Am Sattelzug, an der Schutzplanke und im Wingert sei ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden.