Dicke Wolken, aber kein Regen zum Start in die Woche. Auch in den nächsten Tagen bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland mild.

Offenbach (dpa/lrs) – Niederschlagsfreies Wetter und Temperaturen von bis zu acht Grad gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Es ist wechselnd bis stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Morgen muss teils noch mit Nebel gerechnet werden.

Am Dienstag bleibt es nach der Vorhersage der Meteorologen mild bei Werten von bis zu neun Grad. Im Tagesverlauf breitet sich Regen aus. In der Nacht zum Mittwoch wird es laut DWD stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen gehen auf bis zu zwei Grad zurück.