Regen, Sonne und Gewitter: Das Wochenende bringt in Rheinland-Pfalz und Saarland viel Abwechslung beim Wetter. Wie die Aussichten laut DWD aussehen.

Mainz (dpa/lrs) – Am Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Wechsel aus Regen und Sonne. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Freitag zunächst regnerisch. Die Temperaturen erreichen 22 bis 26 Grad. Örtlich sind Gewitter und schauerartiger Regen möglich.

Am Samstag ist es zunächst wolkig, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Am Sonntag wird es sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen auf 6 bis 11 beziehungsweise 13 bis 17 Grad.

Am Montag sind laut DWD wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad.