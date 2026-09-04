Wetter Mix
Wechselhaftes Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland
Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland
Sonne, Regen und Gewitter: Das Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland bringt abwechslungsreiches Wetter.
Harald Tittel. DPA

Regen, Sonne und Gewitter: Das Wochenende bringt in Rheinland-Pfalz und Saarland viel Abwechslung beim Wetter. Wie die Aussichten laut DWD aussehen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Am Wochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ein Wechsel aus Regen und Sonne. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es am Freitag zunächst regnerisch. Die Temperaturen erreichen 22 bis 26 Grad. Örtlich sind Gewitter und schauerartiger Regen möglich.

Am Samstag ist es zunächst wolkig, im Tagesverlauf lockert die Bewölkung auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. Am Sonntag wird es sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 23 und 27 Grad. In den Nächten fallen die Temperaturen auf 6 bis 11 beziehungsweise 13 bis 17 Grad.

Am Montag sind laut DWD wieder einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen auf 26 bis 30 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-631337/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten