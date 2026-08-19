Mal Wolken, mal Sonnenschein, mal wenig Regen: Die nächsten Tage an Rhein, Mosel und Saar könnten sich für Spaziergänge und Ausflüge gut eignen.

Offenbach (dpa/lrs) – Ohne extreme Hitze oder Kühle bleibt das Sommerwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland vorerst wechselhaft. Nach einzelnen kräftigen Schauern und Gewittern am Nachmittag und Abends kann es in der Nacht zum Donnerstag örtlich teils länger regnen. Dann beruhigt sich das Wetter wieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Donnerstag ist es wechselnd bewölkt. Es regnet nur selten, bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad und 20 Grad in Gipfellagen. Auch am Freitag und Samstag zeigen sich immer wieder etliche Wolken am Himmel, bei teils längeren Aufheiterungen. Die Temperaturen überspringen weiterhin die 20-Grad-Marke, bleiben aber deutlich unter der 30-Grad-Marke früherer Sommerwochen.

Vorhersage DWD