Der Samstag lockt die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland mit Sonne satt und Temperaturen von bis zu 33 Grad vor die Tür. Ab Sonntag sollte dann der Regenschirm nicht daheim vergessen werden.

Offenbach am Main (dpa/lrs) – Zum Ausklang des Wochenendes wird es mit Regen und Gewittern ungemütlich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Trocken sowie heiter bis sonnig zeigt sich zunächst der Samstag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen klettern dabei auf Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad.

In der kommenden Nacht bleibt es meist gering bewölkt oder klar, die Temperaturen sinken dabei auf 17 bis 13 Grad. Das heitere Sommerwetter setzt sich mit viel Sonnenschein am Sonntag zunächst fort. Von Norden her ziehen im Tagesverlauf aber zunehmend Wolken auf, die am Nachmittag und Abend Regen und vereinzelte Gewitter mit stürmischen Böen bringen können.

Ab Sonntag wechselhaftes Wetter

Auch Starkregen sei nicht ausgeschlossen, warnt der DWD. Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad im Neuwieder Becken und 31 Grad in der Vorderpfalz werden erwartet. In der Eifel ist es mit Werten um 23 Grad etwas kühler. Die Nacht auf Montag fallen bei wechselnder Bewölkung einzelne Schauer, die Temperaturen sinken auf 18 bis 13 Grad.

Zum Start in die neue Woche bleibt es wechselhaft, Wolken sorgen lediglich im Nordosten für einzelne Regenschauer. Sonst bleibt es bei Werten zwischen 24 und 28 Grad trocken. Erneut ist es mit 22 Grad in höheren Lagen etwas kühler.