Der Deutsche Wetterdienst meldet für die kommenden Tage in Rheinland-Pfalz und im Saarland einen Wettermix. Die Temperaturen steigen deutlich, doch auch Unwetter drohen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf wechselhaftes Wetter mit Gewittern, hohen Temperaturen und Sonnenschein in den kommenden Tagen einstellen. Zunächst erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für heute viele Wolken, Schauer, teils kräftige Gewitter und lokal auch Starkregen. Die Maximalwerte liegen zwischen 17 und 21 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es wolkig und mitunter treten nochmals Schauer und Gewitter auf. Es kühlt auf 12 bis 8 Grad ab.

Der Feiertag am Donnerstag soll meist trocken aber wolkig bleiben. Die Temperaturen steigen auf höchstens 18 bis 22 Grad. Am Freitag wird es laut Wetterdienst deutlich wärmer und heiterer: Höchstwerte von 25 bis 28 Grad sind angekündigt. Regen ist kaum in Sicht.

Am Wochenende dürften allerdings wieder Schauer, Gewitter und Starkregen zurückkehren. Dazu steigen die Temperaturen auf maximal 25 bis 29 Grad.