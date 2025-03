Offenbach/Mainz (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf unbeständiges Wetter einstellen. Am Samstag soll es zunächst vereinzelt regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke dann großflächig auf. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 8 und 14 Grad. In der Nacht wird es bei 3 bis minus 2 Grad teilweise frostig.

Am Sonntag zeigt sich laut Vorhersage ein ähnliches Bild. Bei 8 bis 14 Grad wird es bewölkt und vereinzelt regnerisch. Dazu ist mit teilweise stürmischen Böen zu rechnen. Zu Beginn der Woche wird es dann wieder freundlicher und etwas wärmer.