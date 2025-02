Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Regen, Nebel und Glätte: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt unbeständig. Wer Altweiber auf der Straße feiert, könnte einen Schirm gebrauchen.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt Regen, Nebel und mögliche Schneeschauer im Bergland an.

Am Dienstag soll es bis zum Vormittag gebietsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern geben. Ab dem Nachmittag zieht nach DWD-Angaben teils kräftiger Regen aus Südwesten auf, vereinzelt kann es gewittern. Die Temperaturen erreichen 8 bis 12 Grad. In der Nacht bleibt es regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 5 und 1 Grad, im Bergland frischt der Wind auf.

Am Mittwoch gibt es zunächst noch etwas Regen im Osten, bevor es gebietsweise auflockert. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 11 Grad. In der Nacht klart es vorübergehend auf, stellenweise bildet sich Nebel. Ab Mitternacht setzt von Westen neuer Regen ein, im Bergland mit Schnee und Glättegefahr.

Die Närrinnen und Narren sollten sich am Donnerstag wetterfest kleiden: Der Tag startet mit Regen, der nach Osten abzieht. Nachmittags sind Schauer möglich, teils mit Graupel oder Schnee in höheren Lagen. Die Temperaturen erreichen 6 bis 10 Grad. Nachts kann es zu Schneeschauern kommen, die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1 Grad.

Auch am Freitag bleibt es unbeständig mit Schauern, im Bergland als Schneeregen oder Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. In der Nacht zum Samstag kühlt es auf bis zu minus 3 Grad ab, örtlich besteht Glättegefahr.