Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Der Deutsche Wetterdienst rechnet für die kommenden Tage mit eher wechselhaftem Wetter. Ungemütlich sind die Aussichten für den Nachmittag in der Pfalz.

Offenbach (dpa/lrs) – Eher wechselhaftes Wetter kommt auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zu. Vor allem in der Pfalz könne es heute ungemütlich werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf sind dort einzelne Gewitter möglich, begleitet von Starkregen, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen. Einzelne Schauer soll es demnach auch in der übrigen Südhälfte geben. Bei einem wechselnd bewölkten Himmel gebe es Höchsttemperaturen zwischen 19 und 23 Grad.

Kühler werden die beiden darauffolgenden Tage. Der Donnerstag bringt es laut DWD auf höchstens 14 bis 18 Grad, der Freitag auf maximal 12 bis 17 Grad. Während es am Donnerstag meist niederschlagsfrei bleibt, erwarten die Meteorologen am Freitag vor allem im Norden einzelne Schauer.

Mit weniger Wolken und weitgehend ohne Regen kommt hingegen der Samstag aus. Der Start in das Wochenende bringt der Vorhersage zufolge 17 bis 20 Grad.