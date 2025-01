Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Ein Wechsel aus Wolken, Regen und Wind erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtet, ziehen im Tagesverlauf zunehmend Regenschauer auf. Dazu warnt der DWD vor starken bis stürmischen Böen. Die Temperaturen erreichen fünf bis elf Grad am Tag und drei bis sechs Grad in der Nacht.

Am Mittwoch klingen die Schauer im Laufe des Tages immer weiter ab, teilweise wird es freundlich. Bei fünf bis neun Grad bleibt es gebietsweise stürmisch. In der Nacht ist aber mit neuen Schauern zu rechnen, ebenso am Donnerstag. Dazu bleibt es mild.