Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Regen, Wind und Wolken: Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt diese Woche unbeständig. Am Donnerstag kann es bis ins Flachland schneien.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen bewölkt und regnerisch. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main. In den Hochlagen besteht durch Schneeschauer Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 4 und 7 Grad, im höheren Bergland 0 bis 3 Grad. Dazu weht Wind, der in Hochlagen starke bis stürmische Böen mit sich bringt.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise fällt Regen oder Schnee. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 2 Grad, besonders im Norden wird es glatt. Am Mittwoch bleibt es bewölkt und teilweise windig. Ab dem Nachmittag ziehen von Süden her Schneefälle auf, die abends in Regen übergehen. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad.

Wolken und Wind bleiben auch am Donnerstag bestehen, dazu regnet es teilweise stark. Zum Abend hin lassen die Niederschläge nach. Bis ins Flachland sind Schneeregen oder Schnee möglich, was Glättegefahr mit sich bringt. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 3 und 7 Grad, im Süden bis 10 Grad und in den Hochlagen der Eifel höchstens bei 1 Grad.