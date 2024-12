Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet wechselhaftes Wetter. Der Mittwoch startet stark bewölkt bis bedeckt bei zeitweisem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Höchstwerte liegen demnach bei milden sieben bis elf Grad. Ab dem Nachmittag könne es vereinzelt zu Auflockerungen kommen. Im Bergland werden starke bis stürmische Windböen erwartet.

Auch in der Nacht auf Donnerstag kommt es zu starken Böen, im Bergland könne es vereinzelt Sturmböen geben. In der zweiten Nachthälfte soll von Westen kommend erneut Regen aufziehen. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und sechs Grad. Am Donnerstag bleibt es bei Höchstwerten von 8 bis 13 Grad zunächst mild, bevor die Temperaturen am Nachmittag deutlich zurückgehen. Dann soll auch die Schneefallgrenze sinken, in Hochlagen wird Schnee erwartet.

In der Nacht zu Freitag komme es erneut zu Regenschauern, so die Meteorologen. Oberhalb von etwa 400 Metern könne es schneien. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und einem Grad. Der Freitag bleibt ebenfalls bewölkt bis stark bedeckt. Zeitweise könne es zu schauerartigem Regen kommen, im Bergland ist mit Schnee oder Schneeregen und Glätte zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sieben Grad.