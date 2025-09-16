Starke Wolken, Schauer und stürmische Böen prägen das Herbstwetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Donnerstag könnte es mit bis zu 25 Grad wärmer werden.

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt herbstlich und wechselhaft. Am Dienstag wird mit starker Bewölkung gerechnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Am Nachmittag könne es zu einigen Schauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, gebietsweise treten starke bis stürmische Böen auf.

Auch am Mittwoch halten sich die Wolken zunächst, immer wieder ist Regen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 17 bis 21 Grad. Im Süden könne es am Nachmittag aber auch niederschlagsfreie Sonnenstunden geben, so die Meteorologen.

Am Donnerstag soll es mit 22 bis 25 Grad wieder etwas wärmer werden. Vormittags werde noch mit dichter Bewölkung gerechnet, vereinzelt könne es auch regnerisch werden. Im Tagesverlauf sei dann aber mit Auflockerungen zu rechnen.