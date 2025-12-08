Wechselhafter Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Unbeständig, mild und teils neblig: Zu Wochenbeginn zeigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wechselhaft, bevor zur Wochenmitte aus Nordwesten wieder mehr Regen heranzieht.

Mainz/Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Woche startet in Rheinland-Pfalz und dem Saarland unbeständig und sehr mild. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist der Himmel am Montag stark bewölkt, am Vormittag sowie ab dem späten Nachmittag fällt gebietsweise leichter Regen. Dazwischen bleibt es trocken.

Glättegefahr in der Nacht

Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest, in höheren Lagen anfangs teils mit starken Böen. In der Nacht zum Dienstag lassen die Niederschläge nach, die Bewölkung lockert auf. In Flussniederungen bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Am Dienstag zeigt sich der Himmel wieder bewölkt, im Süden sind auch längere sonnige Abschnitte möglich. Der Nebel löst sich im Tagesverlauf auf, es bleibt niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen erreichen 11 bis 15 Grad.

Wolkiger Mittwoch mit Regen

Am Mittwoch zieht aus Nordwesten dichtere Bewölkung auf. Zeitweise fällt etwas Regen oder Sprühregen, während es im Südosten meist trocken bleibt. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 13 Grad.