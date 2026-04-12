Viele Wolken und gebietsweise Regen prägen den Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Ab Dienstag wird es dann etwas freundlicher - und zunehmend milder.

Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die neue Woche mit wechselhaftem Wetter. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach wird es am Montag stark bewölkt bis bedeckt und gebietsweise fällt etwas Regen. Im Südosten kann es auch einzelne Schauer geben. Die Temperaturen erreichen zwischen 9 und 14 Grad. Laut dem DWD weht ein meist schwacher Wind um Nord.

Am Dienstag ist es dann heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 17 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Auch am Mittwoch ändert sich wenig – es wird heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Mit Höchstwerten von 14 bis 19 Grad wird es ein kleines bisschen wärmer.