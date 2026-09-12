Vorhersage
Wechselhaft am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland
Wetter in Rheinland-Pfalz
Das Wochenende bringt wechselhaftes Wetter. (Archivbild)
Harald Tittel. DPA

Am Wochenende sind beim Wetter Nebel, Wolken, Regen und Sonne dabei.

Lesezeit 1 Minute

Offenbach (dpa/lrs) – Das Wetter hat am Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland vieles im Gepäck: Es gibt Sonne, Wolken, Nebel und Regen und es wird warm. Heute wird es zunehmend heiter und es bleibt verbreitet niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf maximal 27 Grad.

Ungemütlicher wird es dagegen am Sonntag. Es ist den Meteorologen zufolge meist stark bewölkt und es gibt Regen. Auch vereinzelte Gewitter und lokal Starkregen mit stürmischen Böen sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad.

Zum Wochenstart am Montag wird es nach Auflösung teils zäher Nebelfelder wechseln bewölkt bis heiter. Zunächst kann es noch Sprühregen geben. Die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 27 Grad.

© dpa-infocom, dpa:260912-930-673819/1

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