Nach achteinhalb Jahren verlässt Nils-Ole Book die SV Elversberg. Wie geht es bei den Saarländern ohne den Erfolgsmanager weiter?

Spiesen-Elversberg (dpa/lrs) – Nach dem Abgang von Nils-Ole Book zu Borussia Dortmund übernimmt bei der SV Elversberg David Blacha bis auf weiteres die Aufgaben des Sportvorstands. Dies teilte der Fußball-Zweitligist mit. Der 35 Jahre alte ehemalige polnische Nachwuchs-Nationalspieler arbeitete seit 2023 eng mit Book zusammen und leitete an der Kaiserlinde bisher den Lizenzbereich und das Scouting.

Elversberg und der BVB hatten zuvor bekanntgeben, dass Book neuer Sportdirektor beim Bundesligisten wird und dort die Nachfolge von Sebastian Kehl antritt. Für die Saarländer ist Books Wechsel ein herber Verlust. Unter seiner Verantwortung war der Dorfclub von der Regionalliga bis in die 2. Liga aufgestiegen. Im Sommer scheiterte der Außenseiter knapp in der Relegation zum Oberhaus.

Auch danach stemmte Book zusammen mit dem neuen Trainer Vincent Wagner erfolgreich einen Umbruch. Derzeit mischt Elversberg als Tabellenzweiter erneut im Aufstiegskampf mit.

Book wünscht Elversberg weiter einen konsequenten Weg

«Ole Book hat unseren Verein in den vergangenen Jahren in herausragender Weise geprägt. Die sportliche Entwicklung, die vielen Erfolge und die klare strategische Ausrichtung tragen in hohem Maße seine Handschrift», sagte Präsident Dominik Holzer. Er habe Spuren hinterlassen, die weit über Ergebnisse und Tabellen hinausgehen.

«Für seinen nächsten Schritt in Dortmund wünschen wir ihm den Mut und die Überzeugung, die ihn in Elversberg ausgezeichnet haben, und die ihn auch in Zukunft begleiten werden», sagte Holzer weiter.

Book selbst betonte, dass ihm der Abschied nicht leicht falle. «Hier ist sehr viel gewachsen – sportlich, aber auch menschlich», sagte der 40-Jährige, der Talente wie Younes Ebnoutalib (jetzt Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Newcastle United) und Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) geholt hatte. «Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit mit allen im Verein und wünsche der SVE, dass sie ihren Weg genauso konsequent und erfolgreich weitergeht», so Book.