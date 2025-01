Wechsel aus Sonne und Wolken am Wochenende

Zum Ende der Woche lockert die dichte Wolkendecke auf. Am Samstag und Sonntag scheint auch die Sonne in Rheinland-Pfalz und im Saarland.

Mainz (dpa/lrs) – Zum Ende der Woche ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland zunächst dicht bewölkt, ehe sich die Sonne ab Samstag zunehmend zeigt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es in der Nacht auf Freitag zunächst. In höheren Lagen gibt es auch Schnee bei Temperaturen zwischen plus ein und minus zwei Grad. Der Freitag startet ähnlich wie heute mit einer dichten Wolkendecke, ehe es später am Tag auflockert bei Höchsttemperaturen zwischen drei und sechs Grad.

In der Nacht auf Samstag ist Glätte möglich bei Temperaturen zwischen minus drei und minus sieben Grad. Am Samstag ist es zunächst nebelig, dann soll sich teilweise die Sonne durchsetzen bei ungefähr gleichbleibenden Temperaturen.

Auch in der Nacht zu Sonntag ist Glätte möglich. Am Sonntag wechseln sich laut Prognose der Wetterexperten Sonne und Wolken ab bei Temperaturen zwischen ein und fünf Grad.