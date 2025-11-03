Webseite der Stadt Trier durch Cyberattacke lahmgelegt

Wegen einer Cyberattacke ist die Webseite der Stadt Trier nicht erreichbar. Die Verwaltung arbeitet an einer Lösung. Die Stadt ist nicht zum ersten Mal betroffen.

Trier (dpa/lrs) – Die Webseite der Stadt Trier ist wegen einer Cyberattacke gestört. «Unsere Webseite wird wieder angegriffen: Wegen einer erneuten Cyberattacke ist unsere Internetseite derzeit nicht mehr erreichbar», schrieb die Stadt auf ihrem Whatsapp-Kanal. Eine Sprecherin bestätigte den Vorfall. Betroffen seien nur die öffentlichen Webseiten; die städtische IT, der E-Mail-Verkehr und die Arbeit der Verwaltung hingegen nicht.

Bereits Ende Juli habe es demnach eine ähnliche Attacke gegeben, «die damals auf ein russisches Hacker-Kollektiv zurückzuführen war», hieß es. «Der aktuelle Angriff ist viel heftiger als die Attacke im Sommer.»

Die Stadt arbeite mit einem Dienstleister daran, die Seiten «möglichst bald» wieder nutzbar zu machen. Bis dahin seien die Onlinedienstleistungen der Stadt über ein Serviceportal des Landes erreichbar.