In Ensdorf könnte ein neues Gaskraftwerk entstehen, das künftig auch mit Wasserstoff betrieben werden soll. Welche Hürde es noch gibt.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Auf dem ehemaligen Kraftwerksgelände im saarländischen Ensdorf soll ein wasserstofffähiges Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk entstehen. Das Energieunternehmen ENGIE Deutschland erhalte den Zuschlag für eine rund acht Hektar große Teilfläche, teilte die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Saar mit.

Voraussetzung für die Umsetzung des Vorhabens sei eine erfolgreiche Teilnahme von ENGIE am geplanten Ausschreibungsverfahren der Bundesregierung für den Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke im Rahmen der Kraftwerksstrategie.

Die Anlage werde so ausgelegt, dass künftig auch Wasserstoff anstatt Erdgas eingesetzt werden könne. Für das geplante Vorhaben werde das Unternehmen einen Erbbaurechtsvertrag über die Fläche unterhalb des Umspannwerks auf dem Gelände abschließen.

Minister: «Jetzt ist der Bund gefordert»

«Mit dieser Entscheidung schaffen wir die Voraussetzungen für ein Zukunftsprojekt mit großer Bedeutung für das Saarland», teilte der saarländische Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) mit.

Jetzt sei der Bund gefordert, die Ausschreibungen schnell auf den Weg zu bringen, damit aus den Planungen konkrete Investitionen, Wertschöpfung und gute Arbeitsplätze würden. «Das ist Strukturwandel mit konkretem Nutzen für Wirtschaft, Kommunen und die Menschen vor Ort», sagte er.

Die ENGIE Deutschland AG, Teil der international tätigen ENGIE-Gruppe, ist ein führender Anbieter von Energie- und Dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen unterstütze die Energiewende, indem es erneuerbare Energien und Speicher entwickele, baue, betreibe und vermarkte, hieß es.