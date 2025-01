Wasserstände an Rhein und Mosel steigen weiter

An einigen Flüssen in Rheinland-Pfalz gibt es Hochwasser. Noch steigen die Wasserstände an – doch das soll nicht mehr lange dauern.

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) - Die Wasserstände von Rhein und Mosel steigen weiter an. «Nach Überschreitung der Höchststände werden die Wasserstände bis übers Wochenende rasch fallen und sich die Hochwassersituation entspannen», teilte die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz mit.

Grund für die zunächst weiterhin ansteigenden Wasserstände seien der Regen und eine «hohe Vorfeuchte», hieß es von der Zentrale. Am Mittelrhein sollen die Pegelstände ab Samstag wieder fallen.

Schnee sorgt für höheren Pegelstand

Den Wasserstand an der Mosel beeinflusst auch die Schneeschmelze in der Eifel, die für zusätzliches Wasser sorgte. Am Pegel Trier werde ein Wasserstand oberhalb des zweijährlichen Hochwassers erwartet. Ein zweijährliches Hochwasser bedeutet, dass im statistischen Mittel einmal alle zwei Jahre so ein Wasserstand erreicht oder überschritten wird. Es sei noch unsicher, wann genau an der Mosel der Höchststand erreicht werde, teilte die Zentrale mit.

Eine erste vorsichtige Entwarnung kam hingegen aus dem Ahrtal: Im Kreis Ahrweiler habe sich die Hochwasserlage insgesamt entspannt, teilte der Kreis mit. Der Pegelstand der Ahr falle. Es könne aber nach wie vor zu Verspätungen beim öffentlichen Verkehr oder Einschränkungen für Autofahrer kommen.