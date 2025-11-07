Wasserschutzpolizei bekommt neues Boot

Die neue «WSP 3» überwacht ab sofort den Rhein bei Koblenz. Wozu wird das Boot eingesetzt?

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Modernere Boote für die Polizei auf dem Rhein: Heute (11.00 Uhr) wird in Koblenz ein neues Boot für die Wasserschutzpolizei in den Dienst gestellt. Die «WSP 3» sei ab sofort einsatzbereit, teilte das Innenministerium mit. Sie entspreche dem neuesten Stand der Technik.

«Sie wird künftig von Koblenz aus den Verkehr überwachen, die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsstandards kontrollieren und im Ernstfall zur Stelle sein, um Menschenleben zu retten», hieß es. Das Innenministerium hatte ein Bootsneubauprogramm initiiert, um die Flotte der Wasserschutzpolizei zu verjüngen.