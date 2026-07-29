Kein Tropfen aus dem Hahn: In einem Stadtteil von Sinzig kämpfen Feuerwehr und Stadtwerke gegen einen Wasserrohrbruch.

Sinzig (dpa/lrs) – In einem Stadtteil von Sinzig (Landkreis Ahrweiler) ist laut einer Warnmeldung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Trinkwasserversorgung ausgefallen. Grund dafür sei ein Wasserrohbruch, hieß es. Die Feuerwehr und die Stadtwerke sind in Koisdorf im Einsatz.

«Wir arbeiten daran», teilten die Stadtwerke auf Anfrage mit. Wie lange es dauern werde, bis die rund 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wieder Wasser auf dem Hahn bekommen, sei nicht genau vorherzusagen. Möglicherweise werde der Schaden bis zum Nachmittag wieder behoben sein.