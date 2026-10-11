Ein Feuer bricht in einem Mehrfamilienhaus aus. Doch wegen eines Wasserrohrbruchs ist das Wasser abgestellt. Hydranten, die die Feuerwehr sonst nutzt, funktionieren damit nicht mehr.

Ludwigshafen (dpa) – Ein Wasserrohrbruch hat der Feuerwehr die Arbeit beim Löschen eines Wohnungsbrands in der rheinland-pfälzischen Stadt Ludwigshafen erschwert. Die Einsatzkräfte mussten laut Feuerwehr am Abend mit zusätzlichen Tanklöschfahrzeugen zu dem vierstöckigen Mehrfamilienhaus ausrücken, um ausreichend Wasser für ihre Arbeit zu haben. Den Angaben zufolge war die Wasserversorgung zuvor nach einem Rohrbruch ausgefallen.

Als die Einsatzkräfte ankamen, quoll den Angaben zufolge bereits dichter Rauch aus den Fenstern. Drei Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet und anschließend von Sanitätern untersucht. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner kamen in einer Ersatzunterkunft unter.