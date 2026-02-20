Der Höchststand an Rhein und Mosel ist erreicht. Jetzt soll das Wasser zurückgehen.

Trier/Koblenz (dpa/lrs) – Am Moselpegel Trier ist mit 662 Zentimetern der Höchststand des aktuellen Hochwassers erreicht worden. Voraussichtlich im Laufe des Samstags werde die Meldehöhe von 600 Zentimetern unterschritten, wie das Landesamt für Umwelt mitteilte.

Auch am Mittelrhein soll demnach am Freitagmittag der Höchststand erreicht werden. Am Freitagmorgen sei die Meldehöhe von 500 Zentimetern überschritten worden, maximal sei mit einem Pegelstand von 505 bis 510 Zentimetern zu rechnen. An Rhein und Mosel wird den Angaben nach bis einschließlich Sonntag mit fallenden Wasserständen gerechnet.