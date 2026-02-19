Die Bilanz von Gerolsteiner für 2025 ist positiv. Was sich ändert - und was nicht.

Gerolstein (dpa/lrs) – Mineralwasser mit Geschmack und stilles Wasser: Das sind 2025 Wachstumstreiber beim Gerolsteiner Brunnen gewesen. Vor allem Wasser ohne Kohlensäure habe überdurchschnittliche Zuwächse erzielt, teilte das Unternehmen in Gerolstein in der Vulkaneifel mit. Wasser mit Geschmack spreche gesundheitsbewusste Verbraucher an, die Wert auf kalorienfreie, natürliche Getränke legten.

Insgesamt hat der Brunnen im vergangenen Jahr mehr Umsatz gemacht. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent auf knapp 349 Millionen Euro, teilte Gerolsteiner weiter mit. Der Absatz wuchs um 3,4 Prozent auf 8,3 Millionen Hektoliter.

«Die Ergebnisse zeigen, dass wir mit unserem Innovations-Kurs die richtigen Schwerpunkte setzen», sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Roel Annega. Man werde das Portfolio weiterentwickeln und auch weiter in Technologie, Prozesse und Ressourcenschutz investieren.

Wechsel an der Unternehmensspitze

Annega hatte Anfang des Jahres angekündigt, seinen Posten Ende August aufzugeben. Er wolle aus persönlichen Gründen in sein Heimaltland, die Niederlande, zurückkehren, teilte er mit. Ein Nachfolger steht laut Unternehmen noch nicht fest.

Gerolsteiner ist nach eigenen Angaben die umsatzstärkste Mineralwassermarke in Deutschland. Im Unternehmen arbeiten mehr als 850 Mitarbeiter. Den Gewinn gibt das Unternehmen nicht bekannt. Anteilseigner sind die Bitburger Unternehmensgruppe (51 Prozent) und die Buse KSW in Bad Hönningen (32 Prozent) im Kreis Neuwied.