Das Handelsvolumen ist übersichtlich. Es geht um Tabak- und chemische Erzeugnisse sowie Maschinen.

Mainz (dpa/lrs) – Die rheinland-pfälzischen Betriebe schauen mit Sorge auf den Krieg im Iran. Die aktuelle Entwicklung im Nahen Osten stelle die Wirtschaft im Land vor weitere Belastungen, sagte Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, in Mainz. Viele Unternehmen seien bereits durch die anhaltend fragile geopolitische Lage und die insgesamt schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gefordert.

Mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate müssten sich Unternehmen voraussichtlich auf steigende Frachtkosten, Verzögerungen in Lieferketten, höhere Energiekosten sowie mögliche Engpässe bei wichtigen Vorprodukten einstellen, erklärte der Hauptgeschäftsführer. «Diese Faktoren werden die Wirtschaftlichkeit vieler Unternehmen zusätzlich beeinflussen und müssen in den betrieblichen Planungen berücksichtigt werden.»

Tabak- und chemische Erzeugnisse

Am rheinland-pfälzischen Handelsvolumen hat der Iran laut IHK nur einen geringen Anteil von 0,1 Prozent bei den Exporten. Die drei Top-Exportgüter in den Iran aus Rheinland-Pfalz seien Tabakerzeugnisse mit einem Volumen von 42,4 Millionen Euro, chemische Erzeugnisse (9,7 Mio.) sowie Maschinen (4 Mio.).

Bei den Importen aus dem Iran nach Rheinland-Pfalz rangieren Nahrungsmittel und Futtermittel (3,6 Mio.) sowie Maschinen (0,6 Mio. Euro) nach Angaben der Kammer auf den Spitzenplätzen.

2.850 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit iranischem Pass wurden zuletzt in Rheinland-Pfalz verzeichnet. Die Zahl der Arbeitssuchende im Land mit iranischem Pass lag bei 1.250, wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz der Bundesagentur für Arbeit mitteilte.