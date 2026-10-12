Mit dem Ende der Lese starten die Weinfeste. Aber es gibt noch mehr zu entdecken. Naturliebhaber, Action-Suchende oder Technik-Interessierte: Sie alle kommen auf ihre Kosten.

Mainz (dpa/lrs) – Der Herbst ist in Rheinland-Pfalz nicht nur die Jahreszeit der bunten Blätter. Er ist auch die Zeit, in der es in den Weinbergen besonders gesellig wird. Zwischen Rebstöcken, Burgen und historischen Ortskernen wird ausgeschenkt, angestoßen, gewandert und natürlich gegessen.

Entlang vieler Wanderrouten warten Winzer mit Wein und passenden Häppchen. Wanderschuhe sind dabei mindestens genauso nützlich wie ein Glas. Aber auch ohne Wein gibt es allerhand zu tun.

Herbstwanderungen mit der Familie führen an Seen vorbei und bringen tierische Waldbewohner zum Vorschein. Freizeitparks können die passende Action für einen schönen Herbsttag liefern. Oder es wird spannend im Museum – das lässt sich ja gut mit einem Regentag verknüpfen.

Herbstliche Weinberge

In der Pfalz wird es Mitte Oktober in Bockenheim traditionell groß: Beim 84. Winzerfest treffen Mundart, Festzug, Feuerwerk und eine Mallorca-Party aufeinander. Ein Beweis, dass Wein und Feierlaune gut miteinander können. Und im Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen wird es kulinarisch: Bei den sogenannten Pfälzerwald-Wochen steht frisches Wildbret auf der Speisekarte.

Auch an der Ahr lässt der Weinherbst nicht locker. Zwischen Dernau, Rech, Mayschoß und Altenahr wird an Wochenenden und Feiertagen gefeiert. Auf rund 15 Kilometern locken Wein- und Gastronomiebetriebe entlang des Rotweinwanderwegs – mit Blick auf die Steillagen und dem aktuellen Jahrgang.

Wer den Herbstwein besonders früh erwischen möchte, findet auf der anderen Rheinseite im hessischen Rüdesheim bei den Tagen des Federweißen vom 16. bis 25. Oktober den passenden Anlass.

Und schließlich gibt es in Guldental am 21. Oktober eine kleinere Variante des großen Weinherbstes: Beim Sonnenbergfest schenken Jungwinzerinnen und Jungwinzer ihre Weine aus. Rheinland-Pfalz zeigt damit einmal mehr, dass der Herbst hier nicht einfach kommt. Er wird gefeiert – Glas für Glas, Fest für Fest und manchmal auch Schritt für Schritt durch die Weinberge.

Aber auch Bier-Liebhaber kommen auf ihre Kosten: Die Hachenburger Brauerei lockt mit ihren Bier-Erlebnis-Touren in den Westerwald. Ist es im Biergarten schon zu kalt, können Besucher den Braumeistern über die Schulter schauen und das ein oder andere Glas verköstigen.

Wald und Wiesen

Der Kinderpfad «Tiere des Waldes» führt über Hinweistafeln mit Gedichten um Volkesfeld in der Osteifel. Kindgerecht lernen klein und groß die tierischen Bewohner der Umgebung kennen. Nicht weit entfernt bietet das Traumpfädchen Riedener Seeblick ein idyllisches Panorama der herbstlichen Waldsee-Landschaft. Die Suche nach Wild und Vögeln kann beginnen.

Bei Busenberg im Dahner Felsenland führt der zehn Kilometer lange Wald-Erlebnisweg an Felsen, Burgruinen und kleinen Ortschaften vorbei. Informationsstationen liefern Wissen über das Ökosystem und die heimische Tierwelt.

Den Traumpfad Streuobstwiesenweg bei Mülheim-Kärlich säumen zahlreiche Obstbäume. Ganz in der Nähe, auf dem Nastberg-Rundweg, warten Vulkankrater und Permakultur auf die Besucher. Die drei Zwergenwege im Westerwald locken mit Spiel und Spaß: Wald-Rallye, Wildgehege, Fledermäuse und Streuobst versprechen ein besonderes Herbst-Erlebnis.

Freizeitparks

Im Eifelpark in Gondorf kommen Menschen jeden Alters auf ihre Kosten. Mit mehr als 60 Attraktionen und über 200 Wildtieren bietet er auch im Herbst ein ideales Ausflugsziel. Sommerrodelbahn, Halloween-Feiern und Abenteuerspielplätze sind einige der Highlights. Ähnliches Vergnügen finden Familien auch im Wachenheimer Kurpfalzpark in der Pfalz mit Erlebnis- und Wildpark, Abenteuerland, Greifvogel-Show und jeder Menge Vierbeiner.

Neben den üblichen Achterbahnen und Fahrgeschäften können sich Besucher des Plopsaland in Haßloch an den Oktoberwochenenden bei den Halloween Fright Nights gruseln. Für die Kleinen bietet auch das Herbstfest bis 1. November familiengerechten Halloween-Spaß.

Museen und Gedenkstätten

Wenn das Wetter für Wanderungen oder Weinfeste dann doch mal zu herbstlich wird, hilft ein Museumsbesuch gegen Langeweile. Egal, ob Auto, Panzer, Flugzeug, U-Boot oder Zug – im Technikmuseum Speyer findet jeder Fahrzeug-Fan etwas Passendes. Wem das nicht reicht, der schiebt noch einen Film im Imax-Kino hinterher.

Auf die Spuren von Jurassic Park können sich Besucher im Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen in der Eifel begeben. Die zwei Kilometer lange Anlage führt durch 620 Millionen Jahre Erdgeschichte. Mit den teils lebensgroßen Dinofiguren fühlt man sich bei schönem Wetter wie im Film.

Führungen durch die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler versetzen zurück in die Zeit des Kalten Kriegs. Der Bunker war einst das geheimste und teuerste Bauwerk in der Geschichte der Bundesrepublik. Nun kann ein kleiner Teil der ehemals über 17 Kilometer großen Bunkeranlage besichtigt werden. Und nach dem Besuch bietet das Ahrtal allerhand Möglichkeiten für Wandern, Wein und lokale Köstlichkeiten.