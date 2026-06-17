Ob Stand-up-Paddling, Kanu-Tour oder Biergarten: Ein Überblick, wie sich die heißen Tage in Rheinland-Pfalz aktiv und entspannt genießen lassen.

Mainz (dpa/lrs) – Es wird wieder heiß in Rheinland-Pfalz: Ab Mitte der Woche klettern die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes auf über 30 Grad. Perfektes Wetter also für sommerliche Aktivitäten jeglicher Art.

Wer auf der Suche nach ein bisschen Abkühlung ist, ist wohl mit einem Besuch im Freibad gut beraten. Auch für einen Ausflug zu einem Badesee gibt es in Rheinland-Pfalz zahlreiche Möglichkeiten: unter anderem den Pfarrwiesensee in Gimbsheim, den Altrheinsee in Eich, den Baggersee in Diez, den Laacher See in Wassenach oder auch den Waldsee in Argenthal.

Stand-up-Paddling, Kanutour oder Wasserspielplatz

Wer die Abkühlung mit etwas Action verbinden möchte, könnte zum Beispiel über Stand-up-Paddling nachdenken. Ausrüstung dafür kann beispielsweise bei LAKS SUP am Zollhafen in Mainz, beim SUP- und Kanuverleih Winningen oder Alahna SUP in Fachbach im Lahntal ausgeliehen werden.

Auch Kanutouren bieten sich bei den hohen Temperaturen an. Allein auf der Lahn gibt es nach Angaben der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH fünf Routen, die zwischen 6,5 und 12 Kilometern lang sind.

Eine besondere Kanufahrt ist auch auf der Sauer bei Bollendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) an der Grenze zu Luxemburg möglich. Rund 17 Kilometer geht es durch das schöne Sauertal bis Minden. Kanus können unter anderem auf dem Campingplatz Altschmiede geliehen werden. Auch wenn es streckenweise schattig ist: Für alle Touren gilt es, ausreichend Sonnenmilch und Wasser einzupacken.

Für Familien mit Kindern ist der Besuch auf einem Wasserspielplatz eine gute Option – in Rheinland-Pfalz unter anderem in Ebertsheim, Bad Dürkheim oder auch in Mainz zu finden.

Erfrischende Orte in der Natur

Wasserreiche Schluchten und kühle Höhlen gibt es in Rheinland-Pfalz vor allem in Hunsrück, Eifel, Pfälzerwald und Westerwald. Schmale Täler mit Bächen und schroffen Felsen etwa am Baybach im Hunsrück sind ein abenteuerlicher Anblick und ideal für hohe Temperaturen.

Es gibt etliche zertifizierte Rundwanderwege mit erfrischenden Orten: Die Hunolsteiner Klammtour durch die Hölzbachklamm bei Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) zum Beispiel oder der Traumpfad Höhlen- und Schluchtensteig bei Andernach-Kell (Kreis Mayen-Koblenz). Hier sorgt ein Wasserfall für Abkühlung. Zudem können Wanderer Höhlen entdecken.

Biergärten, Public Viewing und Johannisnacht

Bei noch lauen Temperaturen am Abend lässt sich der Feierabend gut in einem Biergarten genießen. Seit dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft am 11. Juni lässt sich das vielleicht auch mit einem Public Viewing verbinden.

Am Wochenende gibt es in Mainz noch eine weitere Möglichkeit, die sommerlichen Temperaturen im Freien zu genießen: Vom 19. bis zum 22. Juni findet dort die Johannisnacht zu Ehren des Buchdruckerfinders Johannes Gutenberg statt. Neben Fahrgeschäften und Essens- und Getränkeständen können Besucher und Besucherinnen auch über den Künstlermarkt entlang des Rheinufers schlendern.