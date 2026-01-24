Wahlprogramm Was die SPD nach einem Wahlsieg machen will dpa/lrs 24.01.2026, 05:02 Uhr

i Landesparteitag der SPD Rheinland-Pfalz Uwe Anspach. DPA

Nach dem Parteitag im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern steht das Landtagswahlprogramm der Sozialdemokraten in Rheinland-Pfalz. Was auf den mehr als 100 Seiten alles aufgelistet ist.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Lernmittelfreiheit, Unterstützung beim Führerschein, neue Strukturen in der Wirtschaftsförderung und bei der Schulaufsicht – das sind zentrale Punkte des beim Parteitag in Kaiserslautern verabschiedeten SPD-Landtagswahlprogramms. Was die Sozialdemokraten im Fall eines Sieges am 22. März vorhaben: Bildung 100-prozentige Lernmittelfreiheit: Familien sollen nichts mehr für Schulmaterialien sowie Arbeitshefte zahlen müssen und um bis zu 2.500 Euro entlastet werden

Die Schulaufsicht unter dem Dach der Behörde ADD soll stärker regionalisiert werden

Das Sprachnetzwerk Kita soll von 350 Kitas, in denen Sprachbeauftragte gefördert werden, auf 1.000 wachsen

Die Besoldung der Grundschullehrer soll auf A13 angehoben werden Gesundheit Regiokliniken sollen gestärkt werden, sie sollen ambulante und stationäre Versorgung, Pflege und Beratung bündeln

Mit dem Geld aus dem Sondervermögen des Bundes soll Krankenhausinfrastruktur modernisiert werden

Ansiedlungslotsen sollen Haus- und Fachärzte bei der Gründung medizinischer Versorgungszentren in kommunaler Hand helfen Wohnen, Familie, Kinder und Gesellschaft Familienlotsen sollen vor allem von Armut betroffenen Familien helfen, ihnen zustehende Leistungen tatsächlich in Anspruch zu nehmen

Begegnungsräume in Stadt und Land sollen erhalten und gefördert werden – von der Dorfkneipe bis zum Dorfgemeinschaftshaus

Aus Pilotprojekten nach dem «Housing-First-Ansatz» soll eine Regelförderung werden. Bei dem Ansatz wird darauf verzichtet, die Vermittlung einer Wohnung an Suchtkranke oder an Menschen mit einer psychischen Erkrankung an die Erfüllung von Auflagen zu knüpfen.

Es sollen mehr Wohnheimplätze für Studierende und mehr bezahlbarer Wohnraum für Auszubildende geschaffen werden

Eine Mieterschutzverordnung soll Instrumente zur Bewahrung von Wohnraum – wie die Mietpreisbremse oder den Schutz vor Zweckentfremdung – bündeln

Die Landesleitstelle Ehrenamt soll zu einer Leitstelle Ehrenamt und Demokratie weiterentwickelt werden Energie Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weiter vorangetrieben werden, Planungs- und Genehmigungsverfahren für neue Anlagen sollen beschleunigt werden Wirtschaft Eine neue Standortgesellschaft soll zentraler Ansprechpartner für Unternehmen werden, etwa bei Fragen rund um Ansiedlungen

Eine zentrale Plattform soll Start-ups, Selbstständigen oder mittelständischen Unternehmen den Zugang zu Förderprogrammen erleichtern

Handwerksbetriebe sollen mit Zuschüssen beim Einstieg in KI-Anwendungen unterstützt werden Umwelt und Natur Bei der Erarbeitung der Landesjagdverordnung soll die Jägerschaft aktiv eingebunden werden Sicherheit Jedes Jahr sollen bis zu 500 neue Polizeianwärterinnen und -anwärter eingestellt werden

Insgesamt soll es in den kommenden Jahren mehr als 10.500 Polizistinnen und Polizisten im Land geben

Eine zentrale Beschaffung von Gerätschaften und Ausrüstung für Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte über das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz soll geprüft werden

Bambini-Feuerwehren sollen für mehr Feuerwehr-Nachwuchs mit einem eigenen Förderprogramm unterstützt werden

Die Luftrettung soll weiter entwickelt werden, unter anderem mit einer Erweiterung der Einsatzzeiten von Rettungshubschraubern Mobilität Sie soll sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren, Auto, Bus, Bahn und Fahrrad sollen grob gesagt nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Es soll eine Rheinland-Pfalz-Mobilitäts-App kommen, die auch Echtzeit-Infos zu Baustellen und einen digitalen Schlaglochmelder bieten soll

Der Bau der Mittelrheinbrücke bleibt ein zentrales verkehrspolitisches Vorhaben Migration Rückführungen von Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wurde, sollen stärker zentralisiert werden © dpa-infocom, dpa:260124-930-589668/2







Artikel teilen

Artikel teilen