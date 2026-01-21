CDU-Wahlprogramm
Was die CDU bei einem Wahlsieg im Land vorhat
Pressekonferenz CDU Landesverband Rheinland-Pfalz
Pressekonferenz CDU Landesverband Rheinland-Pfalz
DPA

Rund 100 Delegierte verabschieden an diesem Mittwoch das Landtagswahlprogramm der CDU. Was in den 88 Seiten steht.

Mainz (dpa/lrs) – Eine Bundesratsinitiative zur Stromsteuersenkung für alle, eine Feuerwehr-Dankesprämie, stabile Rundfunkbeiträge und ein Staatssekretär fürs Ehrenamt gehören zu den Vorhaben der rheinland-pfälzischen CDU für den Fall ihres Siegs am 22. März. Schwerpunkte aus dem 88 Seiten starken Wahlprogramm:

Bildung

  • Verbindliches Vorschuljahr
  • Unterrichtsgarantie von 8 bis 14 Uhr in der Grundschule inklusive Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung
  • Alle Kinder lernen in der Grundschule schwimmen
  • Verpflichtende Sprachstandserhebung mit 4,5 Jahren
  • Zwei Pflichtpraktika ab Klasse 7 stärken die Berufsorientierung – ob das im Handwerk sein muss, wie von Spitzenkandidat Gordon Schnieder gefordert, bleibt offen
  • Kostenlose Meisterausbildung
  • Mehr Personal in Kitas und Schulen
  • Besoldung der Grundschullehrer auf A13 anheben
  • Regelbeförderungen an allen weiterführenden und beruflichen Schulen
  • Task-Force beim Land soll für Sicherheit an Schulen sorgen, wenn es zu Gewalt oder Bedrohungen kommt. Sie besteht aus Psychologen, Sicherheitskräften und speziell geschulten Lehrkräften
  • Kostenloses Deutschlandticket für alle Schüler unabhängig vom Wohnort

Gesundheit

  • Erhöhung der Medizinstudienplätze auf 650 – derzeit sind es 450
  • Klinikstandorte sollen modernisiert und mit einem Fonds abgesichert werden. Volumen: 150 Millionen Euro pro Jahr
  • Hebammen stärker fördern
  • Terminservicestellen für Patienten stärken

Wohnen, Familie und Kinder

  • Ein Eigenheim-Zuschuss soll den Kauf von Wohnraum für Familien erleichtern. Für den Kauf der ersten selbstgenutzten Immobilie erhalten Familien pauschal 10.000 Euro pro Elternteil und 5.000 Euro pro minderjährigem Kind
  • Mit einem Konzept «Aus Eins mach Zwei» sollen Häuser, die nach dem Auszug von Kindern zu groß geworden sind, zu mehreren familiengerechten Wohneinheiten werden
  • Straßenausbaubeiträge sollen abgeschafft werden
  • Ein «Landeskompetenzzentrum Kinderschutz» soll die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verbessern. In allen Regionen sollen sogenannte Childhood-Häuser eingerichtet werden, die Kindern, die Opfer von psychischer oder physischer Gewalt geworden sind, eine sichere Umgebung bieten.

Wirtschaft

  • Start-ups und innovative Ansätze fördern, insbesondere in Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, Wasserstoff und nachhaltigen Technologien.
  • Keine höheren Steuern
  • Die Novelle des Klimaschutzgesetzes will die CDU zurücknehmen
  • Personalpolitik im öffentlichen Dienst soll mit einer Stabsstelle in der Staatskanzlei Chefsache werden

Sicherheit

  • Die Polizei-, Feuerwehr- und Justizvollzugszulage sollen auf Bundesniveau angehoben und ruhegehaltsfähig gemacht werden
  • Eine Dankesprämie bei Jubiläen im Brand- und Katastrophenschutz – von 250 Euro nach 25 Jahren bis 500 Euro nach 50 Jahren
  • Der Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klassen B und C, die im Einsatz genutzt werden können, soll für alle Feuerwehrangehörigen pauschal mit je 500 Euro bezuschusst werden. Voraussetzung ist die Verpflichtung für einen mindestens zehnjährigen aktiven Dienst.
  • Ein neuer Sicherheitsrat im Land soll den Kampf gegen Extremismus verbessern
  • Mehr Polizisten in der Fläche und damit Entlastung des kommunalen Vollzugsdiensts
  • Body-Cams, elektronische Fußfesseln und KI-gestützte Videoüberwachung gezielt an Brennpunkten einsetzen

Ehrenamt

  • Ein Staatssekretär für Ehrenamt und Sport soll ernannt und in der Staatskanzlei angesiedelt werden
  • Feste Ansprechpartner in den Finanzämtern für Vereine

Zuschnitte von Ministerien

  • Gesundheit und Pflege mit Notfallmedizin in ein Ministerium zusammenführen
  • Landwirtschaft und Umwelt zusammenlegen

Migration

  • Es sollen im Land «Rückführungskapazitäten» geschaffen werden
  • Asylsuchende sollen bis zum Ende des Abschusses ihres Verfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und nicht auf die Kommunen verteilt werden
  • Eine zentrale Ausländerbehörde soll alle Verfahren bündeln und Abschiebungen koordinieren

