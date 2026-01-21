Rund 100 Delegierte verabschieden an diesem Mittwoch das Landtagswahlprogramm der CDU. Was in den 88 Seiten steht.

Mainz (dpa/lrs) – Eine Bundesratsinitiative zur Stromsteuersenkung für alle, eine Feuerwehr-Dankesprämie, stabile Rundfunkbeiträge und ein Staatssekretär fürs Ehrenamt gehören zu den Vorhaben der rheinland-pfälzischen CDU für den Fall ihres Siegs am 22. März. Schwerpunkte aus dem 88 Seiten starken Wahlprogramm:

Bildung

Verbindliches Vorschuljahr

Unterrichtsgarantie von 8 bis 14 Uhr in der Grundschule inklusive Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung

Alle Kinder lernen in der Grundschule schwimmen

Verpflichtende Sprachstandserhebung mit 4,5 Jahren

Zwei Pflichtpraktika ab Klasse 7 stärken die Berufsorientierung – ob das im Handwerk sein muss, wie von Spitzenkandidat Gordon Schnieder gefordert, bleibt offen

Kostenlose Meisterausbildung

Mehr Personal in Kitas und Schulen

Besoldung der Grundschullehrer auf A13 anheben

Regelbeförderungen an allen weiterführenden und beruflichen Schulen

Task-Force beim Land soll für Sicherheit an Schulen sorgen, wenn es zu Gewalt oder Bedrohungen kommt. Sie besteht aus Psychologen, Sicherheitskräften und speziell geschulten Lehrkräften

Kostenloses Deutschlandticket für alle Schüler unabhängig vom Wohnort

Gesundheit

Erhöhung der Medizinstudienplätze auf 650 – derzeit sind es 450

Klinikstandorte sollen modernisiert und mit einem Fonds abgesichert werden. Volumen: 150 Millionen Euro pro Jahr

Hebammen stärker fördern

Terminservicestellen für Patienten stärken

Wohnen, Familie und Kinder

Ein Eigenheim-Zuschuss soll den Kauf von Wohnraum für Familien erleichtern. Für den Kauf der ersten selbstgenutzten Immobilie erhalten Familien pauschal 10.000 Euro pro Elternteil und 5.000 Euro pro minderjährigem Kind

Mit einem Konzept «Aus Eins mach Zwei» sollen Häuser, die nach dem Auszug von Kindern zu groß geworden sind, zu mehreren familiengerechten Wohneinheiten werden

Straßenausbaubeiträge sollen abgeschafft werden

Ein «Landeskompetenzzentrum Kinderschutz» soll die Zusammenarbeit zwischen den Behörden verbessern. In allen Regionen sollen sogenannte Childhood-Häuser eingerichtet werden, die Kindern, die Opfer von psychischer oder physischer Gewalt geworden sind, eine sichere Umgebung bieten.

Wirtschaft

Start-ups und innovative Ansätze fördern, insbesondere in Zukunftsfeldern wie Künstlicher Intelligenz, Wasserstoff und nachhaltigen Technologien.

Keine höheren Steuern

Die Novelle des Klimaschutzgesetzes will die CDU zurücknehmen

Personalpolitik im öffentlichen Dienst soll mit einer Stabsstelle in der Staatskanzlei Chefsache werden

Sicherheit

Die Polizei-, Feuerwehr- und Justizvollzugszulage sollen auf Bundesniveau angehoben und ruhegehaltsfähig gemacht werden

Eine Dankesprämie bei Jubiläen im Brand- und Katastrophenschutz – von 250 Euro nach 25 Jahren bis 500 Euro nach 50 Jahren

Der Erwerb von Fahrerlaubnissen der Klassen B und C, die im Einsatz genutzt werden können, soll für alle Feuerwehrangehörigen pauschal mit je 500 Euro bezuschusst werden. Voraussetzung ist die Verpflichtung für einen mindestens zehnjährigen aktiven Dienst.

Ein neuer Sicherheitsrat im Land soll den Kampf gegen Extremismus verbessern

Mehr Polizisten in der Fläche und damit Entlastung des kommunalen Vollzugsdiensts

Body-Cams, elektronische Fußfesseln und KI-gestützte Videoüberwachung gezielt an Brennpunkten einsetzen

Ehrenamt

Ein Staatssekretär für Ehrenamt und Sport soll ernannt und in der Staatskanzlei angesiedelt werden

Feste Ansprechpartner in den Finanzämtern für Vereine

Zuschnitte von Ministerien

Gesundheit und Pflege mit Notfallmedizin in ein Ministerium zusammenführen

Landwirtschaft und Umwelt zusammenlegen

Migration

Es sollen im Land «Rückführungskapazitäten» geschaffen werden

Asylsuchende sollen bis zum Ende des Abschusses ihres Verfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen bleiben und nicht auf die Kommunen verteilt werden

Eine zentrale Ausländerbehörde soll alle Verfahren bündeln und Abschiebungen koordinieren